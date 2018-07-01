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Далер Кузяев: "Это самая важная победа в моей жизни"


Полузащитник сборной России  Далер Кузяев признался, что сегодняшняя победа национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира над Испанией является самой важной в его жизни. Россияне оказались сильнее испанцев в серии пенальти (4:3).

- Все эмоции оставили на поле. Это самая важная победа в моей жизни. Но я надеюсь, еще будут у нас победы, - сказал Кузяев в интервью клубной пресс-службе.

Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

Испания - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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