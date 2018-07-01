Далер Кузяев: "Это самая важная победа в моей жизни"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев признался, что сегодняшняя победа национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира над Испанией является самой важной в его жизни. Россияне оказались сильнее испанцев в серии пенальти (4:3).
- Все эмоции оставили на поле. Это самая важная победа в моей жизни. Но я надеюсь, еще будут у нас победы, - сказал Кузяев в интервью клубной пресс-службе.
Далер Кузяев pic.twitter.com/2lpx81lbhy– Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).
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