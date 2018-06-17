Цирк с видеоарбитром. Зачем останавливали матч в Самаре?

Очередные странности с использованием видеоарбитров и видеоповторов произошли в матче чемпионата мира Коста-Рика – Сербия (0:1). В добавленное ко второму тайму время зачем-то пересматривали два эпизода, связанные с дисциплинарными нарушениями сербов.

Трансляция матча Коста-Рика - Сербия

Сначала судьи хотели убедиться, что Матич не совершил серьезное нарушение правил. Хотя и арбитр Маланг Дьедью и четвертый рефери Бамлак Тессема Вейеса должны были видеть, что полузащитнику, спровоцировавшему конфликт на 90+3-й минуте, достаточно было показать желтую карточку.

То же самое относится и к эпизоду на 90+6-й минуте. Прийович, убегая от Акосты, отмахнулся от соперника и попал ему раскрытой ладонью в лицо. По правилам – желтая карточка. К чему заставлять сенегальского арбитра пересматривать эпизод на мониторе? Неужели опытный француз Клеман Тюрпен, выполнявший обязанности видеоарбитра, не в состоянии самостоятельно разобраться в случившемся?

Тратились драгоценные минуты концовки напряженного матча, когда костариканцы пытались вырвать ничью. Дьедью плохо использовал установленные жесты для объяснения происходившего. Выглядел он в те моменты неуверенно. (Александр БОБРОВ)

Момент в матче Коста-Рика - Сербия.

Момент в матче Коста-Рика - Сербия.

Момент в матче Коста-Рика - Сербия.