Цирк с видеоарбитрами. Дубль два. Чичарито не был в офсайде

На 70-й минуте матча Германия – Мексика (0:1) в очередной раз на чемпионате мира-2018 дала сбой система (если это слово применимо в данном случае) видеоарбитров (ВАР). В ходе атаки мексиканцев первый ассистент Реза Сокандан не зафиксировал положение "вне игры" у Хавьера Эрнандеса (известного также по прозвищу Чичарито). Нападающий ворвался в штрафную площадь соперников и в единоборстве с Хуммельсом упал на газон.

Затем произошла странная для многих болельщиков и телезрителей вещь: Сокандан с большой задержкой поднял флаг, сигнализируя, что Чичарито оказался в офсайде. Давайте разберемся, что на самом деле произошло.

1. Перед турниром все ассистентам разрешили не фиксировать офсайды в спорных ситуациях. Мол, потом все равно разберемся с помощью видеоповторов. А если вы определите положение "вне игры", и матч остановится, продолжить атаку, если окажется, что судья-помощник ошибся, после просмотра видеозаписи будет уже невозможно.

Сокандан засомневался – и флаг действительно не поднял. Атака сборной Мексики продолжилась.

Ассистент арбитра Реза Сокандан засомневался и не зафиксировал офсайд.

2. Хуммельс в борьбе с Чичарито использовал правую руку. Защитник сборной Германии только положил ее на плечо соперника. Фолом такие действия считать нельзя. Но мексиканец упал – в надежде, что Алиреза Фагани назначит 11-метровый удар.

Хуммельс в борьбе с Чичарито использовал правую руку.

3. В это время судья-помощник Сокандан получил сигнал по рации – фиксируй положение "вне игры". Видимо, один из ассистентов видеоарбитра (АВАР), отвечающий за просмотр офсайдных ситуаций, определил, что Чичарито забежал за линию офсайда. Сокандан поднял флаг. Фагани сигнал помощника принял, тоже жестом показал – "вне игры".

Один из ассистентов видеоарбитра (АВАР), отвечающий за просмотр офсайдных ситуаций, определил, что Чичарито забежал за линию офсайда.

4. Самое удивительное, что офсайда-то не было. Видеоповтор в пользу Чичарито. Ошибся и ассистент видеоарбитра, и ассистент Фагани.

офсайда-то не было. Видеоповтор в пользу Чичарито. Ошибся и ассистент видеоарбитра, и ассистент Фагани.

5. Будь Хуммельс чуть агрессивней, соверши он на самом деле задержку – быть скандалу. Потому что тогда следовало бы назначить пенальти. Но этому помешал бы неверно определенный офсайд.

Будь Хуммельс чуть агрессивней, соверши он на самом деле задержку – быть скандалу.

Вам по-прежнему нравится, что на чемпионате мира введены ВАР и видеоповторы? Вам полностью понятно, как они работают? (Александр БОБРОВ)

Германия - Мексика: онлайн-трансляция матча

Цирк с видеоарбитром. Зачем останавливали матч в Самаре?