23:05 1 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Что сказал Дмитрий Медведев в раздевалке сборной России


Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил раздевалку сборной России после победы над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, пенальти - 4:3). Во время игры Медведев присутствовал на трибуне "Лужников".

"Поздравляю с победой. Тактически все было грамотно сделано. Спасибо, ребят, большое", - обратился Медведев к футболистам.

Испания - Россия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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