Что сказал Дмитрий Медведев в раздевалке сборной России

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил раздевалку сборной России после победы над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, пенальти - 4:3). Во время игры Медведев присутствовал на трибуне "Лужников".

"Поздравляю с победой. Тактически все было грамотно сделано. Спасибо, ребят, большое", - обратился Медведев к футболистам.