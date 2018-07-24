Чорлука назвал тройку лучших игроков сборной России на ЧМ-2018

Защитник "Локомотива" и сборной Хорватии Ведран Чорлука в интервью RT рассказал о том, чем удивила его сборная России на чемпионате мира-2018. "Шашечные" обыграли хозяев турнира в 1/4 финала (2:2, пенальти – 4:3) и дошли до финала, где проиграли Франции (2:4).
– Чем удивила сборная России на чемпионате мира?
– Отличной игрой и количеством выигранных единоборств. Я следил – есть статистика. Ребята – молодцы.
– Три лучших игрока сборной России?
– Головин, Игнашевич и Акинфеев.
– А три лучших игрока сборной Хорватии?
– Модрич, Модрич и Модрич (смеется).
ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/video/539165-lokomotiv-chorluka-zoloto
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