06:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Чорлука хочет матча Россия - Хорватия в четвертьфинале ЧМ-2018


Защитник "Локомотива" и сборной Хорватии Ведран Чорлука пожелал удачи сборной России во время чемпионата мра-2018. Хорваты в субботу обыграли Нигерию (2:0). Россияне ранее разгромили Саудовскую Аравию (5:0).

- Надеюсь, Россия обыграет Египет в следующей игре и мы встретимся где-нибудь в четвертьфинале, - приводит ТАСС слова Чорлуки. - В сборной России играют мои друзья Самедов и Миранчуки, и я рад за них. Победа России на старте, конечно, впечатлила.

Отметим, сборные России и Хорватии имеют шанс встретится в четвертьфинале, если команды выйдут в плей-офф с разных мест в своих группах.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия - 5:0
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