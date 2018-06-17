Чорлука хочет матча Россия - Хорватия в четвертьфинале ЧМ-2018

Защитник "Локомотива" и сборной Хорватии Ведран Чорлука пожелал удачи сборной России во время чемпионата мра-2018. Хорваты в субботу обыграли Нигерию (2:0). Россияне ранее разгромили Саудовскую Аравию (5:0).
- Надеюсь, Россия обыграет Египет в следующей игре и мы встретимся где-нибудь в четвертьфинале, - приводит ТАСС слова Чорлуки. - В сборной России играют мои друзья Самедов и Миранчуки, и я рад за них. Победа России на старте, конечно, впечатлила.
Отметим, сборные России и Хорватии имеют шанс встретится в четвертьфинале, если команды выйдут в плей-офф с разных мест в своих группах.
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