ЧМ-2018 вновь обновил рекорд по матчам без нулевых ничьих

Гол защитника сборной Англии Джон Стоунс в ворота Панамы в матче чемпионата мира-2018 привел к тому, что в 30 матчах турнира в России неизменно забивается как минимум один гол. Рекорд был установлен накануне, 23 июня, в матче Тунис - Бельгия (2:5), после чего был обновлен еще два раза (Корея - Мексика - 1:2, Германия - Швеция - 2:1).

Предыдущее достижение - 26 матчей - был установлен в 1954 году.

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