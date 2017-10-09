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23:41 9 октября | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ЧМ-2018. Сборная Словакии станет "лишней" в стыковых матчах

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Сборные Хорватии и Ирландии вышли в стыковые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018, обыграв в последнем туре прямых конкурентов - Украину и Уэльс, соответственно. Эти результаты вытеснили на последнее место Словакию при сравнении команд, занявших вторые места в своих группах.

Таким образом, на данный момент известны шесть участников "стыков". Это Дания, Италия, Северная Ирландия, Хорватия, Ирландия и Греция. Греки формально еще не заняли второе место, но в последнем туре примут на своем поле Гибралтар. Также известно, что место в стыковых матчах займут сборные групп А (Франция или Швеция) и В (Португалия или Швейцария). 

Отметим, матчи с последними командами не учитываются, потому что при утверждении правил отбора в число участников не были включены Гибралтар и Косово. После попадания этих сборных в квалификацию регламент остался неизменным.

Команда

М

О

+/-

Португалия

7

18

18

Италия

8

17

4

Дания

8

14

7

Хорватия

8

14

4

Швеция

7

13

10

Сев.Ирландия

8

13

4

Греция

8

13

4

Ирландия

8

13

2

Словакия

8

12

5

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (19)
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bummmba

Солидное издание,а несёт ахинею.2е место ещё может занять Босния,и тогда она с11 ю очками в пролёте,а не словаки с 12ю. Чудо (7-0) в Голландии тоже не рассматривают. Бесит беныть!!!!!!

00:17

честный человечишко

Справедливо...

00:08

xueks

им все ирландии взять и протолкнуть

23:55 9 октября

tigana.1982

А про Боснию забыли!? У нее пока 8 очков всего и она завтра может стать второй... Если греки не обыграют Гибралтар. )))

23:49 9 октября

Thomas_Boy_

Отлично.

23:45 9 октября

Jean4

Или Словацкий =)))

23:44 9 октября

Jean4

Просто отлично! Словенский автобус пусть дома сидит. Все команды за которые сегодня болел, победили. Сербия, Хорватия, Ирландия!

23:44 9 октября

*КОСТАРИКАНЕЦ*

hyperion Mr. Trololo, было дело (например, в квалификации на ЧМ1998). Но тогда в европейской квалификации разыгрывалось 14 путёвок, а не 13, как сейчас. 11:27 ======== А еще было отбирались первые 2 команды групп, а худшие 2 из вторых по показателям играли стыки.

12:25 9 октября

hyperion

Mr. Trololo, было дело (например, в квалификации на ЧМ1998). Но тогда в европейской квалификации разыгрывалось 14 путёвок, а не 13, как сейчас.

11:27 9 октября

Mr.Trololo

Было же как-то одна лучшая из 2 напрямую на ЧМ, остальные в стыки. Не?

08:26 9 октября

xSive

Главное без хохлов

03:38 9 октября

crazysun78

tigana.1982. Вернее не Косово, а Гибралтар. //// косово, косово...

23:51 8 октября

tigana.1982

Вернее не Косово, а Гибралтар.

23:01 8 октября

tigana.1982

Andersen32, Видимо потому что изначально не во всех группах было 6 команд. Косово заменило Россию, которая была вне конкурса. А регламент не меняли.

23:01 8 октября

tigana.1982

Что там считать!? Худшая пока Словакия - 12 очков, разница +5 (11:6). Хуже результат может быть только у Уэльса в случае ничьей с Ирландией, разница останется +2 (пока 7:5), и Хорватия в случае ничьей в Киеве, тоже будет +2 (пока 6:4). Конечно, если Исландия не проиграет дома Косово. ))) И тут уже значение будет иметь результативность ничьих... Все остальные при любых исходах набирают 13 и более очков. Есть еще фантастический вариант, когда худшей с 11 очками может быть Босния, если выиграет в Эстонии, а греки дома каким-то чудом не выиграют у Гибралтара!

22:58 8 октября

Jean4

Почему забыли про Ирландцев? Они же тоже могут занять второе место!

22:46 8 октября

Andersen32

Стат фан в таблицу заглядывал? Если ничья хохлов и хорватов, то исландцы могут проиграть косово со счетом 10:0 И всё равно останутся на первом месте.

22:26 8 октября

Алексей Д.

А по какой причине не учитываются матчи с последней командой? Чёт не догоняю. Во всех группах по 6 команд, а не как раньше, где 6, а где и 5...

22:22 8 октября

stat fan

При ничьей Украина и Хорватия обе пролетают - Хорватия становится худшей второй командой, при условии победы Исландии над Косово конечно

22:02 8 октября