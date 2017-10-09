ЧМ-2018. Сборная Словакии станет "лишней" в стыковых матчах

Сборные Хорватии и Ирландии вышли в стыковые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018, обыграв в последнем туре прямых конкурентов - Украину и Уэльс, соответственно. Эти результаты вытеснили на последнее место Словакию при сравнении команд, занявших вторые места в своих группах.

Таким образом, на данный момент известны шесть участников "стыков". Это Дания, Италия, Северная Ирландия, Хорватия, Ирландия и Греция. Греки формально еще не заняли второе место, но в последнем туре примут на своем поле Гибралтар. Также известно, что место в стыковых матчах займут сборные групп А (Франция или Швеция) и В (Португалия или Швейцария).

Отметим, матчи с последними командами не учитываются, потому что при утверждении правил отбора в число участников не были включены Гибралтар и Косово. После попадания этих сборных в квалификацию регламент остался неизменным.