ЧМ-2018 назван лучшим в истории по версии Opta

Специалист компании Opta Дункан Александер в эфире BBC подвел итоги чемпионата мира-2018.

- На ЧМ-2018 девять победных мячей было забито после 89-й минуты. Это больше, чем на турнирах с 1998 по 2014 год вместе взятых, – сказал Александер. – Голы, забитые на последних секундах, запоминаются болельщикам и добавляют турнирам еще больше драматизма.

От турнира в России все ждали противостояния Роналду и Месси, но Португалия и Аргентина не дошли до финала. Главным открытием турнира, безусловно, стал Мбаппе. Он стал самым молодым после Пеле, сыгравшим в финале чемпионата мира. Легендарный бразилец был хорош, а чемпионат в России подарил нам новую звезду.

ЧМ-2018 подарил нам множество сенсаций, главная из них – игра сборной Германии. Она играла настолько неудачно, что по количеству ударов (72) ее обогнали только пять команд. Причем четыре из них сыграли семь матчей, а немцы – три. Мануэль Нойер был единственным вратарем, который дважды подключался к атака. В матче с Кореей он допустил результативную ошибку.

Лишь один матч завершился со счетом 0:0. Такого не было с ЧМ-1954. ВАР очень помогла судьям при определении нарушений правил в штрафной площади. Кроме того, 43 процента голов были забиты со стандартов – это лучший показатель с 1966 года.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию (4:2).

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