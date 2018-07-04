Член совета директоров "Спартака" надеется, что фанат, осквернивший памятник Черенкову, будет выслан из страны

Генеральный директор ООО "Стадион "Спартак", член совета директоров клуба Андрей Федун высказал мнение о необходимости наказания английскому фанату, который осквернил памятник легенде красно-белых Федору Черенкову.

За несколько часов до матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия, который состоялся во вторник на стадионе "Спартак", на памятнике Черенкову появилась надпись "England". Впоследствии надпись затерли, а уже после игры ее стерли. ГУВД Москвы сообщил о том, что нарушитель задержан.

– Вандализм никогда никого не красил, вне зависимости от национальной принадлежности, – сказал Федун. – То, что произошло сегодня на нашем стадионе, настоящее безобразие. Но главное – соответствующие службы сработали четко и оперативно, установив личность хулигана, который теперь, надеюсь, будет выслан из страны. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полиция задержала хулигана, осквернившего памятник Федору Черенкову //

Глава ВОБ призывает депортировать англичан, осквернивших памятник Федору Черенкову //

Личность англичанина, осквернившего памятник Черенкову, установлена //

Хулиганы осквернили памятник легенде "Спартака" Федору Черенкову. Подробности