Черчесов рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука в сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после объявления расширенного состава национальной команды на чемпионате мира-2018 объяснил, почему атакующий полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук внесен в список как нападающий. Также специалист подчеркнул значение опыта выступления на крупных турнирах.

- Понятно, что ни одна команда не обходится без игроков, которые имеют опыт выступлений на крупных турниров. Это постулат, - сказал Черчесов. - Другое дело, что есть опыт, а есть баланс между опытом и молодостью. Думаю, мы выбрали правильное направление, у нас есть и опытные, и молодые игроки, которые здорово себя проявляют. Другое дело, что опытные футболисты могут дать пользу только в случае, если готовы на 100 процентов. Наша задача – подготовить их.

- Алексей Миранчук в вашем списке нападающий. Где вы его видите – в центре поля или впереди?

- Если вы смотрели наши матчи, то заметили, что он играл вторым нападающим. Думаю, в сборной для него эта роль больше подходит. Тактический кругозор у него сейчас расширился. Когда играешь крайнего полузащитника, нужно больше отрабатывать в обороне, что было раньше его не самым сильным качеством. Но последние матчи показывают, что навыки он приобретает. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Со списком игроков, которые попали в расширенный состав сборной России, вы можете ознакомиться здесь.

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