Черчесов назвал задачу сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что перед командой на домашнем чемпионате мира поставлена задача – идти шаг за шагом. Также специалист напомнил, что в современной истории россияне выходили в плей-офф международных турниров один раз – это произошло на чемпионате Европы-2008 в Австрии и Швейцарии.

- Какова цель сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу-2018?

- Не хотим пока говорить о дальних перспективах. Как известно, сборная России лишь раз в истории выходила в плей-офф – кстати, это случилось здесь, в Австрии. Наша четкая задача, как и у всех других команд - идти шаг за шагом. То же самое сказал, кстати, главный тренер сборной Германии, которая считается фаворитом турнира. Он отметил, что ни одна команда не достигнет успеха, если не совершит первый шаг - не выйдет из группы. Также рассуждаем и мы. Потом будем шагать дальше. (Дмитрий СИМОНОВ)

Сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. Завтра, 30 мая, команда Черчесова проведет контрольный матч против Австрии. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия - 30 мая 2018 в 21.45

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