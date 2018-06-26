Чемпионат мира-2018. Пары 1/8 финала

1/8 финала
30 июня, суббота
Матч №50. 17.00 (время московское). Казань. Франция – Аргентина
№49. 21.00. Сочи. Уругвай – Португалия
1 июля, воскресенье
№51. 17.00. Москва, "Лужники". Испания – РОССИЯ
№52. 21.00. Нижний Новгород. Хорватия – Дания
2 июля, понедельник
№53. 17.00. Самара. 1E – 2F
№54. 21.00. Ростов-на-Дону. 1G – 2H
3 июля, вторник
№55. 17.00. Санкт-Петербург. 1F – 2E
№56. 21.00. Москва, "Спартак". 1H – 2G
1/4 финала
6 июля, пятница
№57. 17.00. Нижний Новгород. П49 – П50
№58. 21.00. Казань. П53 – П54
7 июля, суббота
№59. 21.00. Сочи. П51 – П52
№60. 17.00. Самара. П55 – П56
1/2 финала
10 июля, вторник
№61. 21.00. Санкт-Петербург. П57 – П58
11 июля, среда
№62. 21.00. Москва, "Лужники". П59 – П60
Матч за 3-е место
14 июля, суббота
№63. 17.00. Санкт-Петербург. Пр61 – Пр62
Финал
15 июля, воскресенье
№64. 18.00. Москва, "Лужники". П61 – П62
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