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Чемпионат мира-2018. Пары 1/8 финала

ЧМ-2018: кто с кем сыграет в плей-офф. Фото "СЭ"
ЧМ-2018: кто с кем сыграет в плей-офф. Фото "СЭ"

По итогам группового турнира формируются пары 1/8 финала и сетка плей-офф чемпионата мира по футболу-2018. Игры первого раунда пройдут с 30 июня по 3 июля. Чемпион станет известен 15 июля.

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

30 июня, суббота

Матч №50. 17.00 (время московское). Казань. Франция Аргентина

№49. 21.00. Сочи. Уругвай Португалия

1 июля, воскресенье

№51. 17.00. Москва, "Лужники". Испания РОССИЯ

№52. 21.00. Нижний Новгород. Хорватия Дания

2 июля, понедельник

№53. 17.00. Самара. 1E – 2F

№54. 21.00. Ростов-на-Дону. 1G – 2H

3 июля, вторник

№55. 17.00. Санкт-Петербург. 1F – 2E

№56. 21.00. Москва, "Спартак". 1H – 2G

1/4 финала

6 июля, пятница

№57. 17.00. Нижний Новгород. П49 – П50

№58. 21.00. Казань. П53 – П54

7 июля, суббота

№59. 21.00. Сочи. П51 – П52

№60. 17.00. Самара. П55 – П56

1/2 финала

10 июля, вторник

№61. 21.00. Санкт-Петербург. П57 – П58

11 июля, среда

№62. 21.00. Москва, "Лужники". П59 – П60

Матч за 3-е место

14 июля, суббота

№63. 17.00. Санкт-Петербург. Пр61 – Пр62

Финал

15 июля, воскресенье

№64. 18.00. Москва, "Лужники". П61 – П62

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