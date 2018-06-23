Чемпионат мира-2018. 23 июня. Бельгия – Тунис: прямая трансляция – в 15.00 (видео)

Уже сегодня сборная Бельгии может гарантировать себе место в 1/8 финала чемпионата мира, который в этом году принимает Россия. Для выхода в плей-офф европейской команде необходимо победить Тунис. Встреча этих соперников пройдет на московской арене "Спартака" и начнется в 15.00 по столичному времени. В группе G также играют команды Англии и Панамы, их игра состоится завтра. Болельщики со всего мира продолжают следить за крутым футбольным турниром в России. Не пропустите и вы!

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Бельгия – Тунис. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Бельгия – Тунис.

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