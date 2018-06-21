Чемпионат мира-2018. 21 июня. Расписание и результаты дня

Дания – Австралия
21 июня. Самара. Стадион "Самара Арена". 15.00 (Матч ТВ – 14.45).
Судьи: Матеу Лаос. Себриан Девис, Диас Перес дель Паломар (все – Испания).
Дания - Австралия: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)
Франция – Перу
21 июня. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 18.00 (Матч ТВ – 17.45).
Судьи: Мохамед. Аль-Хаммади, Аль-Махри (все – ОАЭ).
"Наши": нет – Фарфан (Локомотив").
Франция – Перу: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)
Аргентина – Хорватия
21 июня. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 21.00 (Первый канал – 20.45).
Судьи: Ирматов. Расулов, Саидов (все – Узбекистан).
"Наши": Ансальди ("Рубин", 2008 - 2013, "Зенит", 2013 - 2016), Рохо ("Спартак", 2010 -2012) – Чорлука ("Локомотив").
Аргентина – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь