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Чемпионат мира-2018. 21 июня. Расписание и результаты дня

ЧМ-2018. 21 июня: что, где и когда смотреть. Фото "СЭ"
ЧМ-2018. 21 июня: что, где и когда смотреть. Фото "СЭ"

В среду, 21 июня, на чемпионате мира по футболу-2018 в России – три матча.

Дания – Австралия
21 июня. Самара. Стадион "Самара Арена". 15.00 (Матч ТВ – 14.45).
Судьи: Матеу Лаос. Себриан Девис, Диас Перес дель Паломар (все – Испания).
Дания - Австралия: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)

Дания - Австралия

Франция – Перу
21 июня. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 18.00 (Матч ТВ – 17.45).
Судьи: Мохамед. Аль-Хаммади, Аль-Махри (все – ОАЭ).
"Наши": нет – Фарфан (Локомотив").
Франция – Перу: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Франция - Перу

Аргентина – Хорватия
21 июня. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 21.00 (Первый канал – 20.45).
Судьи: Ирматов. Расулов, Саидов (все – Узбекистан).
"Наши": Ансальди ("Рубин", 2008 - 2013, "Зенит", 2013 - 2016), Рохо ("Спартак", 2010 -2012) – Чорлука ("Локомотив").
Аргентина – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

Аргентина - Хорватия

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