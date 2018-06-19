Чемпионат мира-2018. 19 июня. Россия против Египта и другие матчи

Группа A
Россия – Египет
19 июня. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 21.00 ("Россия 1" – 20.45).
Судьи: КАСЕРЕС. Кардосо, Соррилья (все – Парагвай).
Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)
Группа H
Колумбия – Япония
19 июня. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 15.00 (Матч ТВ – 14.45).
Судьи: СКОМИНА. Прапротник, Вукан (все Словения).
"Наши": нет – Хонда (ЦСКА, 2010 – 2013).
Колумбия – Япония: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)
Польша – Сенегал
19 июня. Москва. Стадион "Спартак". 18.00 (Матч ТВ – 17.45).
Судьи: ШУКРАЛЛА. Тулефат (оба – Бахрейн), Аль-Марри (Катар).
"Наши": Рыбус ("Локомотив"), Енджейчик ("Краснодар", 2013 – 2016) – Конате ("Краснодар", 2012-2014).
Польша – Сенегал: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь