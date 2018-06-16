Бывший тренер "Спартака" – о заявлении главы МИД Украины: "Ни один министр иностранных дел не имеет права такое говорить"

Экс-тренер "Спартака", "Терека" и ряда украинских клубов Вячеслав Грозный прокомментировал "СЭ" заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который призвал испортить России футбольный праздник на чемпионате мира.

– Никто никому ничего не должен, – начал Грозный. – Просто люди должны научиться в системе взаимоуважения, соседских цивилизованных отношений. Спорт и политика – разные вещи, нельзя их смешивать. Политики должны на своем уровне договариваться и решать вопросы. Мы, футбольные люди, занимаемся своей профессией. Конечно, я не считаю, что со стороны любого высшего должностного лица любой страны правильно делать такие категорические заявления. Уверен, что люди так не думают. Ни один министр иностранных дел не имеет право такое говорить. Он должен быть более толерантным, чем обычные люди. Потому что в дипломатии все зашифровано высказывается.

Я сторонник нормального сотрудничества со всеми странами мира. Рано или поздно люди поймут, что агрессивное поведение никому не нужно. (Игорь НОВИКОВ)

Как попасть на чемпионат мира по футболу