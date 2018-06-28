Бруну Алвеш: "Мне всегда нравилось играть в "Зените"

Защитник сборной Португалии Бруну Алвеш на утренней пресс-конференции ответил на вопрос о России.

- Мне всегда нравилось играть в России, в "Зените". Меня принимали очень хорошо. А мотивация всегда присутствует, ведь мы же выступаем на чемпионате мира. Тем не менее рад, что играем в такой красивой стране. (Александр ЧУРИЛИН)

В 1/8 финала чемпионата мира-2018 сборная Португалии сыграет со сборной Уругвая. Матч состоится 30 июня в Сочи и начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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