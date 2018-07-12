Британский болельщик пропал в России, полиция проверяет информацию

Болельщик сборной Англии Дуглас Моретон пропал в России во время ЧМ-2018. Родственники не могут найти его.

Мужчину в последний раз видели в Самаре 6 июля. После этого он на связь не выходил, но пользовался кредитной картой в Москве. Как сообщает Reuters, болельщик отправился на матч 1/4 финала ЧМ-2018, где англичане играли со сборной Швеции (2:0).

Представитель британского посольства подтвердил эту информацию и заявил, что обратился в правоохранительные органы. Родственники описывают его внешность следующим образом: рост 165 сантиметров, бристольский акцент, носит очки и бороду.

В то же время в полицию не поступало заявление о пропаже болельщика.

- В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявление о без вести пропавших иностранных гражданах не поступали, информация размещенная в СМИ в данный момент проверяется, - сказал сотрудник пресс-службы управления МВД по Самарской области, слова которого приводит "Интерфакс".

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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