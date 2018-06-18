Британские чиновники и дипломаты почтили память участников Сталинградской битвы

Заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл, глава Футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк, английские и российские болельщики возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" в связи с 75-й годовщиной Сталинградской битвы.

- Мы прибыли сюда спустя 75 лет после окончания Сталинградской битвы, чтобы отдать дань памяти погибшим в этой страшной войне, - цитирует ТАСС Сколла. - Невозможно даже представить, сколько жизней унесла война и сколько людей погибло в Сталинграде. Сейчас Волгоград заслуженно удостоен звания одного из городов, который принимает матчи чемпионата мира и гостей со всей планеты.

Сегодня в Волгограде пройдет матч группового турнира чемпионата мира между сборными Англии и Туниса. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Встреча пройдет на стадионе "Волгоград-Арена", построенном к ЧМ-2018 у подножия Мамаева кургана – там во время Сталинградской битвы, с сентября 1942 года по январь 1943-го, шли ожесточенные бои. В Мамаевом кургане покоится прах более 35 тысяч защитников Сталинграда, центр архитектурного комплекса – монумент "Родина-мать зовет!".

Матч станет первым в городе на чемпионате мира.

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