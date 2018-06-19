Бразильские СМИ раскритиковали Неймара за матч со Швейцарией

Нападающий сборной Бразилии Неймар подвергся большому количеству критики на родине после матча чемпионата мира-2018 против Швейцарии (1:1). Единственный мяч бразильской команды забил Филиппе Коутинью.

- Неймар был катастрофой, – сказал Арнальдо Рибейру из ESPN Brazil. - Он не показал приемлемой игры, и его нужно было заменить. У сборной Бразилии хороший состав, но Неймар пытался выиграть матч сам, и потерпел неудачу. У него есть оправдание - недавняя операция, но он не делал ничего хорошего для команды. Было бы лучше выпустить Дугласа Косту, и я до сих пор не понимаю, почему он не играл.

Освальдо Паскоаль из Fox Sport Brazil заявил, что "играть таким образом - вульгарный футбол, было удивительно, что Тите не дал Дугласу Косте хотя бы минуту", а Тьяго Ногейра из O Tempo Brasil сказал: "Неймар действительно сыграл хуже, чем ожидалось, и именно по этой причине Бразилия не обыграла Швейцарию".

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