Бразильская болельщица погибла во время празднования победы сборной страны на ЧМ-2018

Трагедией завершилось празднование победы сборной Бразилии в матче ЧМ-2018 против сборной Сербии (2:0) для болельщицы южноамериканской команды.

Как сообщает The Sun 30-летняя Тамра Майочи смотрела матч с друзьями в городе Итачиба (штат Сан-Паулу). Когда компания праздновала успех сборной, Женщина сидела на диване с бокалом вина. Внезапно она потеряла равновесие, потянулась к журнальному столику, чтобы не упасть, но все же поскользнулась и упала на разбитый бокал. Осколки разрезали ей шею и находящуюся там яремную вену, что в итоге привело к летальному исходу.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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