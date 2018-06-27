Брайн Идову: "Очень хотелось выйти из группы в Питере"

Защитник сборной Нигерии Брайн Идову подвел итоги выступления своей команды на чемпионате мира-2018. Он отметил, что команда отдала на поле все силы, а решения арбитра повлияли на итог матча

– Что скажете об игре аргентинцев сегодня?

– Они больше владели мячом, но нам удалось выровнять ситуацию. Мы боролись и пытались противостоять сопернику. Было видно, что обе команды очень хотели победить и выйти из группы. Поддержка болельщиков была невероятной. Для нас это полезный опыт, который, надеюсь, поможет в будущем нам добиваться лучших результатов. Игра была скорее ничейная, у нас были шансы на ничью и во втором тайме возникали моменты. Отдали в борьбе все свои силы.

– А чего не хватило?

– Везения. В конце у нас был момент. Везения и, может физической готовности в заключительной части матча.

– Судейский фактор повлиял на результат?

– Наверное, в чем-то да. Мне показалось, что он не свистел фолы на нас, а вместо этого показывал – давай поднимайся. К тому же момент с пенальти когда аргентинский защитник сыграл рукой.

– Как ощущения от игры в родном городе?

– Ощущения все равно незабываемые. На матче были мои родители, мои лучшие друзья. Поддерживали люди, поддерживали друзья и это, конечно мотивировало. В Питере очень хотелось выйти из группы. К сожалению, не получилось. Что же касается "Амкара", команду, конечно, жалко. За нам болели болельщики и "Амкар" не заслужил такого конца. (Артем РЯБОВОЛ)

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