Брайан Овьедо: "Болельщики будут критиковать нас за поражение от Бразилии"

Защитник сборной Коста-Рики Брайан Овьедо подвел итоги матча с Бразилией (0:2), заявив, что после этого поражения на сборную может обрушиться критика.

- У нас были другие ожидания от чемпионата мира, но это футбол, - сказал Овьедо. - Такое случается. Бывают дни лучше, бывают хуже. У нас были моменты в этой игре, которые мы не реализовали. Конечно, люди будут критиковать нас, говорить, что мы не справились. Болельщики видят это как провал, но мы не хотели этого, не хотели проиграть во втором матче. (Игорь НОВИКОВ)

Сборная Коста-Рики выступает в группе Е. Ей предстоит встретиться с командой Швейцарии (27 июня, Нижний Новгород).

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