Брайан Идову - о матче Нигерии с Аргентиной: "Думаю, это самое обидное поражение в моей жизни"

Защитник сборной Нигерии Брайан Идову после матча чемпионата мира-2018 против команды Аргентины (1:2) объяснил победный мяч соперника в концовке усталостью. Ничья выводила африканскую команду в плей-офф, но теперь в 1/8 финала сыграют латиноамериканцы.

– Очень хотели выйти. Думаю, это самое обидное поражение в моей жизни, – сказал воспитанник петербуржского футбола, экс-футболист "Амкара".

– Что стало причиной пропущенного в концовке гола?

– Помню, был перевод, боролись за мяч, который отскочил к Меркадо. Из-за усталости не так активно его встретил, пошла передача. Не понимаю, как там вообще мог оказаться Рохо, попытались накрыть, но мяч попал в ворота. Рохо подключился из глубины, не могу точно сказать, как так получилось. (Артем РЯБОВОЛ)

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