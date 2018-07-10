Братья Миранчуки поблагодарили болельщиков сборной России

Братья Антон и Алексей Миранчуки поблагодарили болельщиков сборной России за поддержку на чемпионате мира. Напомним, национальная команда впервые в своей истории вышла в четвертьфинал турнира, где уступила по пенальти Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти).

- Чемпионат мира - одно из главных событий в нашей жизни. Хотим сказать огромное спасибо болельщикам. Мы все были вместе и чувствовали поддержку каждого из вас, - написал Алексей Миранчук в Инстаграме.

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