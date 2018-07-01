Боярский рассказал, что России делать с Испанией

Народный артист России Михаил Боярский в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира Россия - Испания рассказал, в чем заключается шанс подопечных Станислава Черчесова​. По его словам, можно рассчитывать только на серию пенальти.

- Я думаю, что нам идеально сыграть вничью и выиграть по пенальти. Этот тот вариант, который возможен - додержаться до конца, не пропустить ни одного гола, - цитирует Боярского nsn.fm. - Я рассчитываю на Акинфеева и грамотную защиту. Конечно, нужно играть в нападающий футбол, но выиграть у испанцев невозможно. Поэтому только по пенальти. В связи с тем, что ЧМ не предсказуем, а предсказуем только наш проигрыш, и как вариант непредсказуемости может быть наш выигрыш.

С другой стороны, российские футболисты и так достаточно много сделали для того, чтобы мы не чувствовали себя футбольными изгоями. Хорошо постарались, но до совершенства еще очень далеко. Рассчитывать на то, что мы выиграем чемпионат, было бы глупо. Рассчитывать на чудо взрослые люди уже не смогут. Футбол пока не наш вид спорта. Надо подождать.

Чемпионат непредсказуемый и бессмысленно спрашивать прогнозы на игру с Испанией у глухого кота, осьминога или медведя. Сегодня будет интересный матч между Португалией и Уругваем. Вот это будет интересно посмотреть, потому что никто ничего не может угадать. Я не буду ни за кого болеть, потому что это означает портить себе нервы. Буду получать удовольствие от игры и наслаждаться этим.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение,

календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам