Борис Игнатьев: "Дай Смолову еще раз пробить пенальти, и он забьет"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что сборная России на чемпионате мира приучила болельщиков к своему успеху.

- Впечатление о качестве матча с хорватами хорошее, - сказал Игнатьев. - Но привкус этого ничейного результата и послематчевых пенальти испорчен, уж очень хотелось продолжить это феерическое продвижение нашей сборной. Настолько она приучила нас к успеху, и хотелось побыть на турнире как можно дольше. Но ребята сделали все, что смогли. В целом игра была равная. Преимущество переходило то к хорватам, то к нам.

Отмечу, что мы хорошо оборонялись, за исключением тех нескольких ляпов в тактических построениях, когда нам забивали. Мне понравились взаимодействия наших футболистов в середине поля: Головин, Зобнин, Черышев. И, конечно, Дзюба понравился своим стремлением сделать все возможное, чтобы наша команда двигалась вперед. От него это сквозило на протяжении всего турнира. Еще мне понравился хороший переход из обороны в атаку и скорость убегания в нападение. Также нужно отметить хорошее физическое состояние ребят. В дополнительное время вчера у нас никто не выпадал по двигательной активности. Мы даже имели преимущество в этом компоненте. Наша сборная хорошо была подготовлена и с точки зрения реализации идей, которые были донесены до игроков. Они были понятны, и ребята их приняли.

Также я хотел бы поблагодарить Сергея Игнашевича за то, что он для нас сделал. Он брал на себя такой груз ответственности... У нас могло испортится о нем впечатление, и Сергей это прекрасно понимал. Никто не знает, как он смог выступить на этом чемпионате в таком возрасте, но он пошел на риск и проявил себя очень хорошо. Стоит сказать и о Кутепове, который рядом с Игнашевичем обрел новое очертание.

- Если возвращаться к матчу, сейчас все обсуждают пенальти Федора Смолова. Стоило ли ему именно так пробивать одиннадцатиметровый?

- Это скорее психологический момент восприятия игроком. Дай ему еще раз пробить, он пробьет по-другому и забьет. Можно говорить об ответственности Федора. Он был ответственен, как и все. Перед этим испанцы проиграли по пенальти. Они тоже прекрасно знают, как надо бить. В случае Смолова нужно говорить о человеческом факторе, но заострять внимание на пенальти не стоит.

- У Федора чемпионат мира не задался. Стоило ли ему вообще брать на себя ответственность?

- Он хотел помочь команде. Шел к воротам соперника с чувством, что забьет. Федор – мастер, и уверенный футболист, но не получилось. Фернандес выручил команду, забил мяч в игре, но тоже не реализовал пенальти. Это просто надо забыть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Сборная России в серии пенальти уступила хорватам в четвертьфинальном матче чемпионата мира (2:2, 3:4 пен.).