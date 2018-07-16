Большинство россиян считают, что иностранцам понравилась организация ЧМ-2018

Более 80 процентов россиян считают, что благодаря чемпионату мира-2018 у иностранцев исчезли негативные стереотипы о России, навязанные СМИ, сообщает ТАСС. Об этом свидетельствует исследование, проведенное компанией "Михайлов и партнеры" совместно с исследовательским агентством "Центр управления знаниями" и сервисом мониторинга соцмедиа YouScan. 93 процента опрошенных отметили, что в результате проведения чемпионата мира иностранцы увидели, что в России живут такие же люди, как и они сами. 87 процентов считают, что Россия показала высокий уровень культуры, по мнению 81 процента опрошенных, у иностранцев благодаря турниру исчезли негативные стереотипы, навязанные СМИ, а 71 процент сказали, что после чемпионата отношение россиян к иностранцам улучшилось.

- Россияне очень довольны не только организацией чемпионата, но и атмосферой большого праздника, созданной, в том числе многочисленными болельщиками, - сказал генеральный директор компании "Михайлов и партнеры" Алексей Рябинкин. - Наши соотечественники верят, что благодаря чемпионату отношение к России со стороны обычных граждан по всему миру улучшается, а сами россияне становятся толерантнее к иностранцам и их культуре.

28 процентов опрошенных встречали иностранных болельщиков на улицах городов, из них, по мнению россиян, самыми заметными стали бразильцы (отметили 28 процентов встречавших иностранцев) и мексиканцы (26 процентов), за ними в тройке лидеров заметных болельщиков идут аргентинцы (13 процентов). Россияне охарактеризовали иностранных болельщиков как веселых и позитивных людей, однако 8 процентов участвовавших в опросе жителей городов, где проводились матчи чемпионата мира, назвали их шумными и надоедливыми. Из тех, кто имел опыт общения с болельщиками в период проведения турнира, 21 процент помогали найти дорогу, 17 общались на разные темы и вместе развлекались, 10 болели за какие-либо команды. В свою очередь, 96 процентов респондентов заявили о готовности помочь приезжему болельщику, а 80 процентов опрошенных отметили, что готовы помочь в ущерб собственным интересам, например, остановиться и помочь найти дорогу, даже если спешат.

Кроме того, отмечается, что четверть миллиона иностранных болельщиков с начала 2018 года написали 388 988 сообщений о России и россиянах в социальных сетях, причем половина этих сообщений пришлась на период проведения мирового первенства. Больше всего сообщений о России поступало из США, Великобритании, Индии, Канады, Германии, Франции, Австралии, Бразилии. С проведением чемпионата увеличилось количество положительных отзывов о России. Среди позитивных тем преобладали "гостеприимство россиян", "хорошая организация", "разрушение мифов", а среди негативных преобладает "критика использования ЧМ-2018 в качестве средства пропаганды и отвлечения общественности".