Болельщики верят, что сборная России сможет и дальше выступать как на ЧМ-2018

Фонд "Общественное мнение" подвел итоги опроса россиян по поводу выступления сборной страны на чемпионате мира-2018. Большинство опрошенных (64 процента) смотрели матчи турнира, причем 25 процентов - только игры сборной России, а 39 процентов - игры и других команд.

76 процентов довольны выступплением сборной России на ЧМ-2018, 12 - недовольны, еще 12 затруднились ответить.

При этом большинство (43 процента) считали, что команда выступит на турнире хуже.

За прошедшую неделю подросло количество россиян, считающих, что болеть за сборную своей страны - долг каждого гражданина (40 процентов 8 июля против 50 процентов 15 июля). Число считающих, что за сборную болеть необязательно, упало с 55 до 43 процентов.

59 процентов считают, что сборная России продолжит играть на том же уровне, что и на ЧМ-2018 (вопрос задавался только 76 процентам, которые довольны результатом сборной).

Больше половины опрошенных - 64 процента - смотрели матч 1/4 финала Россия - Хорватия (2:2, пенальти 3:4). При этом у мужского населения эта доля составляет 71 процент. 92 процентам смотревших матч понравилась игра сборной России. Большинство смотревших игру (62 процента) считают, что Хорватия победила благодаря везению и только 32 считают, что благодаря лучшей игре.

Среди российских участников встречи больше всего понравилась игра Игоря Акинфеева (его отметили 38 процентов опрошенных), Артема Дзюбы (37 процентов) и Дениса Черышева (18 процентов).

Полная версия исследования доступна на сайте ФОМ