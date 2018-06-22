Болельщики сборной Аргентины избили хорвата во время матча ЧМ-2018. Подробности

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018

Во время матча группового турнира чемпионата мира-2018 между Аргентиной Хорватией (0:3) в подтрибунном помещении произошел скандальный инцидент.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Прямо во время матча несколько болельщиков аргентинской команды избивали одного хорвата. Причем били все вместе – кто-то ногами, кто-то ругами. Когда "бойцы" повалили соперника на землю, появилось несколько людей, а также стюард, остановившие драку.​

Аргентинские болельщики избили хорвата во время матча ЧМ-2018.

Аргентинские болельщики избили хорвата во время матча ЧМ-2018.

Аргентинские болельщики избили хорвата во время матча ЧМ-2018.

На данный момент никакой реакции футбольных федераций Аргентины и Хорватии по этому инциденту нет.

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