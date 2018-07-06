17:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Болельщики из Саудовской Аравии - самые пострадавшие от краж на ЧМ-2018


Болельщики сборной Саудовской Аравии больше всех пострадали от краж во время чемпионата мира-2018, сообщает телеграм-канал Mash. 

Одна из туристок лишилась сумочки во время обеда в ресторане - у нее украли несколько тысяч долларов, банковские карты, паспорта, телефон и духи. 

Сообщается, что после начала чемпионата мира в районе Никольской улицы, расположенной в Москве и являющейся местом встречи болельщиков из разных стран, заработал специальный отдел полиции, призванный препятствовать кражам. Его сотрудникам удалось задержать несколько грабителей. 

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018 

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ