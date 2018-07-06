Болельщики из Саудовской Аравии - самые пострадавшие от краж на ЧМ-2018

Болельщики сборной Саудовской Аравии больше всех пострадали от краж во время чемпионата мира-2018, сообщает телеграм-канал Mash.

Одна из туристок лишилась сумочки во время обеда в ресторане - у нее украли несколько тысяч долларов, банковские карты, паспорта, телефон и духи.

Сообщается, что после начала чемпионата мира в районе Никольской улицы, расположенной в Москве и являющейся местом встречи болельщиков из разных стран, заработал специальный отдел полиции, призванный препятствовать кражам. Его сотрудникам удалось задержать несколько грабителей.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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