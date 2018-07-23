Болельщики ЦСКА признали Головина лучшим. Он еще в Москве

Полузащитник ЦСКА Александр Головин стал лучшим футболистом минувшего сезона по мнению болельщиков.

Об этом объявили на стадионе армейцев на встрече команды с поклонниками. 22-летний россиянин пришел на встречу вместе со всей командой. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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