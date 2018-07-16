Болельщик, обливший Жириновского пивом, арестован на 14 суток

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко заявила, что было принято решение арестовать на 14 суток болельщика, который облил пивом лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Инцидент произошел накануне, 15 июля, на Никольской улице, после окончания чемпионата мира-2018.

"Суд признал Глеба Струнникова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство") и назначил ему административное наказание в виде 14 суток ареста", – приводит "Р-Спорт" Дзюрко.

ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем мирового первенства стала сборная Франции, которая в финале обыграл Хорватию (4:2).

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