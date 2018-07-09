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Билеты на полуфинал ЧМ-2018 продают ниже номинала

Сегодня. Москва. Очередь у главного билетного центра ЧМ. Фото Вячеслав КОРОТКИН, "СЭ" Сегодня. Москва. Очередь у главного билетного центра ЧМ. Фото Вячеслав КОРОТКИН, "СЭ"
Сегодня. Москва. Очередь у главного билетного центра ЧМ. Фото Вячеслав КОРОТКИН, "СЭ"

Болельщики, которые не смогут посетить встречу 1/2 финала чемпионата мира ФранцияБельгия (10 июля, Санкт-Петербург), пытаются продать билеты на эту игру по цене, которая ниже официальной.

У главного билетного центра ЧМ в Москве корреспонденту "СЭ" в одном случае предлагали купить билет второй категории с официальной стоимостью 480 долларов США за 400, в другом – за 450. При этом ажиотажа у входа в здание пока нет: очередь достаточно короткая. (Вячеслав КОРОТКИН)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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