Билеты на полуфинал ЧМ-2018 продают ниже номинала

Болельщики, которые не смогут посетить встречу 1/2 финала чемпионата мира Франция – Бельгия (10 июля, Санкт-Петербург), пытаются продать билеты на эту игру по цене, которая ниже официальной.

У главного билетного центра ЧМ в Москве корреспонденту "СЭ" в одном случае предлагали купить билет второй категории с официальной стоимостью 480 долларов США за 400, в другом – за 450. При этом ажиотажа у входа в здание пока нет: очередь достаточно короткая. (Вячеслав КОРОТКИН)

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