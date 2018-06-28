Безумие болельщиков сборной Мексики у посольства Кореи в Мехико

Болельщики сборной Мексики после победы Кореи над Германией (2:0) на чемпионате мира-2018 в большом числе собрались у стен посольства азиатской страны в Мехико. Они выразили благодарность корейцам, чья победа над чемпионами мира-2014 лишила последних шансов на выход в плей-офф турнира в России.

Сами мексиканцы в параллельной игре уступили Швеции (0:3) и пробились в 1/8 финала со второго места в группе F. Их соперником по первому раунду плей-офф будет Бразилия. Встреча состоится 2 июля в Самаре.

Мексиканцы благодарят корейцев за то, что они выбили #GER c #ЧМ2018 у стен посольства Южной Кореи в Мехико pic.twitter.com/AZfY275ahw – Известия Спорт (@izvestia_sport) 28 июня 2018 г.

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