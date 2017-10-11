Бэйл попросил тренера сборной Уэльса не подавать в отставку

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о том, главный тренер Крис Коулман не должен уходить в отставку. Валлийцы заняли 3-е место в группе отборочного турнира чемпионата мира-2018 и не сыграет на мундиале.

- Все мы хотим, чтобы Крис остался, - цитирует Fourfourtwo Бэйл. - Его вклад в валлийский футбол невероятен. Мы не собираемся постоянно оглядываться на успешный Евро-2016, но хотим добиться таких же результатов.

Будет нелегко, но Коулман – тот человек, который сможет собрать нас воедино и помочь добиться желаемых побед.