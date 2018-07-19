Бесплатными поездами во время ЧМ-2018 воспользовались 319 тысяч болельщиков

Бесплатные поезда перевезли около 319 тысяч болельщиков во время чемпионата мира-2018, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ОАО РЖД.

"Во вторник завершены перевозки болельщиков в рамках ЧМ-2018 в бесплатных поездах, их услугами воспользовались порядка 319 тысяч человек. Пик перевозок пришелся на 24 июня. В этот день было отправлено 45 бесплатных поездов, которыми воспользовались свыше 26 тысяч болельщиков", – говорится в сообщении.

На время проведения ЧМ-2018 было назначено 734 рейса бесплатных поездов, которые курсировали по 31 маршруту между 11 городами-организаторами футбольных матчей. В поезда были включены современные вагоны, оснащенные кондиционерами, розетками, купе для поездок маломобильных граждан.