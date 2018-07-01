Бернарду Силва: "Надеюсь, Роналду еще сыграет за сборную"

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва после поражения от Уругвая (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2018 выразил надежду, что Криштиану Роналду продолжит выступления за команду.

- Это будет его решение, он фантастический игрок, иначе его я не могу описать, - сказал Силва, отвечая на вопрос, сыграет ли еще Роналду на крупных турнирах. - Надеюсь, что он еще будет играть, с возрастом он становится лучше.

По его словам, все игроки сборной Португалии разочарованы результатом на ЧМ-2018.

- Роналду в том числе. Он покидает чемпионат с ощущением того, что мы играли не так хорошо, как могли. Но все равно, сегодня наша сборная показала лучшую игру. Жаль, что в ней не удалось выиграть, - цитирует игрока ТАСС.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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