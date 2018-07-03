Бентеке пошутил, показав реакцию Коутинью на камбэк Бельгии в матче с Японией

Бельгийский нападающий Кристиан Бентеке пошутил над Бразилией, которая после победы над Мексикой (2:0) ждала своего соперника по четвертьфиналу ЧМ-2018. По ходу матча между Бельгией и Японией азиаты вели со счетом 2:0, но бельгийцы вырвали победу – 3:2.

Бентеке, который не попал на чемпионат мира, использовал две фотографии Филиппе Коутинью с совершенно разными эмоциями, которые якобы показывают настроение игрока, когда в счете вела Япония, и когда Бельгия добилась победы, став соперником Бразилии.

– Когда думаешь, что будешь играть в четвертьфинале с Японией, но Бельгия все перевернула и выиграла на последней минуте, – подписал фото Бентеке.