Бельгия - Тунис: Витсель, Лукаку, Азар и Мертенс - в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд в матче ЧМ-2018 Бельгия - Тунис.

Бельгия: Куртуа, Адервейрелд, Фертонген, Бойата, Феррейра-Карраско, Витсель, Де Брейне, Менье, Эден Азар, Ромелу Лукаку, Мертенс.

Тунис: Бен Мустафа, Бронн, С. Бен Юссеф, Мериа, Маалул, Хауи, Скири, Сасси, Ф. Бен-Юссеф, Хазри, Бадри.

Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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