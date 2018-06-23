Бельгия - Тунис: Витсель, Лукаку, Азар и Мертенс - в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд в матче ЧМ-2018 Бельгия - Тунис.
Бельгия: Куртуа, Адервейрелд, Фертонген, Бойата, Феррейра-Карраско, Витсель, Де Брейне, Менье, Эден Азар, Ромелу Лукаку, Мертенс.
Тунис: Бен Мустафа, Бронн, С. Бен Юссеф, Мериа, Маалул, Хауи, Скири, Сасси, Ф. Бен-Юссеф, Хазри, Бадри.
Матч начнется в 15.00 по московскому времени.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Опрос
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/