Бельгия - Тунис: Лукаку оформил дубль и догнал Роналду в гонке бомбардиров ЧМ-2018

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил свой второй мяч в матче ЧМ-2018 против сборной Туниса и сделал счет 3:1 в пользу своей команды. Это произошло в компенсированное к первому тайму время.

В активе нападающего теперь четыре гола на турнире. Он догнал по этому показателю форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, который ранее единолично лидировал в гонке бомбардиров ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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