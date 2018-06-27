Бельгия прилетела в Калининград на матч с Англией

Сборная Бельгии в среду авиарейсом из Москвы прибыла в Калининград, где 28 июня проведет матч с командой Англии в рамках группового турнира чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил помощник генерального директора калининградского международного аэропорта Храброво Наталья Грицун.

- Самолет авиакомпании "Аэрофлот" с футболистами сборной Бельгии рейсом из Москвы (сборная Бельгии базируется в Подмосковье) прибыл в Калининград в 13.05 местного времени (14.05 по Москве), - цитирует ТАСС Грицун.

Прилет самолета со сборной Англии ожидается сегодня же, примерно в 17.30 по московскому времени, из Санкт- Петербурга - команда Англии базируется в Зеленогорске Ленинградской области.

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