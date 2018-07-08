Бельгия готовится к матчу с Францией не в полном составе

Сборная Бельгии не в полном составе готовится к матчу 1/2 финала чемпионата мира против Франции, сообщает "Р-Спорт". На открытой тренировке на базе в Дедовске присутствовали только футболисты, оставшиеся в запасе в четвертьфинале ЧМ-2018 против Бразилии (2:1), а также Маруан Феллаини, Насер Шадли, Кевин де Брейне и все вратари.

В понедельник команда не будет тренироваться в Санкт-Петербурге, где уже 10 июля сыграет с командой Франции. "Красные дьяволы" проведут только утреннюю тренировку в Дедовске.

Франция - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское) //

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