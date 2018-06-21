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Беккенбауэр сравнил ЧМ-2018 с чемпионатом мира 1974 года


Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр считает, что сборная Германии может реабилитироваться после неудачного старта чемпионата мира. Немецкая команда в первом матче проиграла Мексике со счетом 0:1.

– Я могу сравнить это с 1974 годом, когда мы стали чемпионами, – цитирует Bild Беккенбауэра. – Тогда все началось еще до старта чемпионата мира, когда мы поссорились с федерацией из-за бонусов. Потом проиграли в первом матче со счетом 0:1. Я помню ночь после игры. Она была сумасшедшей. Мы расселись вокруг нескольких бутылок вина и все друг другу сказали.

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