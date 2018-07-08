Бекхэм после выигранного пари подшутил над Ибрагимовичем

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм в Инстаграме подшутил над экс-нападающим сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем, который проиграл ему пари. По условиям спора скандинав должен посетить матч сборной Англии в футболке "трех львов", если британцы обыграют шведов в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча завершилась победой соотечественников Бекхэма со счетом 2:0.

Экс-полузащитник опубликовал фотографию, на которой при помощи фоторедактора, "нацепил" на Ибрагимовича форму сборной Англии. Снимок подписан следующим образом: "Кажется, кто-то снова едет на "Уэмбли".

Пресс-служба стадиона в Твиттере отметила, что с нетерпением ждет визита звездного шведа.

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