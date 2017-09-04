Бечирай помог Черногории обыграть Румынию, Польша разгромила Казахстан

Сборная Черногории на своем поле обыграла Румынию в матче группы E отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Отметим, что в составе победителей полный матч провел форвард "Динамо" Фатош Бечирай, на 85-й минуте встречи получивший желтую карточку.

В параллельной игре Польша разгромила Казахстан - 3:0. У хозяев полную игру провел полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа E

Черногория - Румыния - 1:0 (0:0)

Гол: Йоветич, 75 (1:0).

Черногория: Петкович, Томашевич, Савич, Вешович, Стойкович, Вукчевич, Иванич (Мугоша, 70), Марушич, Янкович (Йовович, 84), Йоветич, Бечирай (Зверотич, 90+2).

Румыния: Тэтэрушану, Моци, Кирикеш, Гэман (Ханка, 81), Тошка, Бензар, Кипчу, Максим, Марин (Станчу, 64), Станку, Андоне (Бэлуцэ, 64).

Предупреждения: Кипчу, 34. Вешович, 54. Бечирай, 85. Моци, 86. Стойкович, 89.

Судья: Томсон (Шотландия).

04 сентября. Подгорица. Стадион "Gradski".