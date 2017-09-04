Бечирай помог Черногории обыграть Румынию, Польша разгромила Казахстан

Сборная Черногории на своем поле обыграла Румынию в матче группы E отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Отметим, что в составе победителей полный матч провел форвард "Динамо" Фатош Бечирай, на 85-й минуте встречи получивший желтую карточку.
В параллельной игре Польша разгромила Казахстан - 3:0. У хозяев полную игру провел полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа E
Черногория - Румыния - 1:0 (0:0)
Гол: Йоветич, 75 (1:0).
Черногория: Петкович, Томашевич, Савич, Вешович, Стойкович, Вукчевич, Иванич (Мугоша, 70), Марушич, Янкович (Йовович, 84), Йоветич, Бечирай (Зверотич, 90+2).
Румыния: Тэтэрушану, Моци, Кирикеш, Гэман (Ханка, 81), Тошка, Бензар, Кипчу, Максим, Марин (Станчу, 64), Станку, Андоне (Бэлуцэ, 64).
Предупреждения: Кипчу, 34. Вешович, 54. Бечирай, 85. Моци, 86. Стойкович, 89.
Судья: Томсон (Шотландия).
04 сентября. Подгорица. Стадион "Gradski".
Дополнительная информация
- Локомотив М (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Сборная Румынии
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Черногории (Футбол)
- Сборная Казахстана (Футбол)
- Мачей Рыбус
- Фатош Бечирай