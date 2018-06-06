Базу сборной Англии на ЧМ-2018 в Петербурге огородят высоким забором

Тренировочная база сборной Англии во время чемпионата мира-2018 будет огорожена высоким забором по просьбе команды к началу турнира, сообщает ТАСС. Команда Гарета Саутгейта будет базироваться в Зеленогорске (входит в состав Санкт- Петербурга).
Ранее защитник сборной Англии Дэнни Роуз заявил, что решил не брать семью на мировое первенство в Россию, так как опасается, что она столкнется с оскорблениями на расовой почве.
Матчи чемпионата мира пройдут 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии в групповом турнире сыграет в командами Туниса, Панамы и Бельгии.
Дополнительная информация
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Туниса
- Сборная Панамы
- Чемпионат мира 2018
- Дэнни Роуз
- Гарет Саутгейт