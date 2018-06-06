19:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Базу сборной Англии на ЧМ-2018 в Петербурге огородят высоким забором

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Тренировочная база сборной Англии во время чемпионата мира-2018 будет огорожена высоким забором по просьбе команды к началу турнира, сообщает ТАСС. Команда Гарета Саутгейта будет базироваться в Зеленогорске (входит в состав Санкт- Петербурга).

Ранее защитник сборной Англии Дэнни Роуз заявил, что решил не брать семью на мировое первенство в Россию, так как опасается, что она столкнется с оскорблениями на расовой почве.

Матчи чемпионата мира пройдут 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии в групповом турнире сыграет в командами ТунисаПанамы и Бельгии.

 Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России - здесь

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5268034

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