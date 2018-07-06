23:41 6 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Байер" припомнил бразильскому телеканалу высмеивание вылета Германии с ЧМ-2018


"Байер"​ в своем Твиттере припомнил телеканалу FOX Sports Brasil‏ случай, когда он жестко высмеял невыход сборной Германии в плей-офф чемпионата мира-2018

Сегодня Бразилия проиграла Бельгии (1:2) в 1/4 финала турнира.

- Это грустно-веселая симфония этой жизни, - говориться в сообщении леверкузенского клуба. 

Бразилия - Бельгия

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