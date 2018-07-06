"Байер" припомнил бразильскому телеканалу высмеивание вылета Германии с ЧМ-2018

"Байер" в своем Твиттере припомнил телеканалу FOX Sports Brasil случай, когда он жестко высмеял невыход сборной Германии в плей-офф чемпионата мира-2018.
Сегодня Бразилия проиграла Бельгии (1:2) в 1/4 финала турнира.
🎶 It’s a bittersweet symphony this liiiiiife 🎶 https://t.co/S9yk7xiCCS– Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 6 июля 2018 г.
- Это грустно-веселая симфония этой жизни, - говориться в сообщении леверкузенского клуба.
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