"Барселона" обратилась к Ракитичу в преддверии матча с Россией

"Барселона" в Твиттере пожелал удачи хорватскому полузащитнику команды Ивану Ракитичу в четвертьфинале чемпионата мира против сборной России.



- Желаем удачи Ракитичу в 1/4 финала ЧМ-2018, - говориться в сообщении.

Матч Хорватия - Россия пройдет сегодня, 7 июля. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 21.00 по московскому времени.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь