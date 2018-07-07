"Барселона" обратилась к Ракитичу в преддверии матча с Россией

"Барселона" в Твиттере пожелал удачи хорватскому полузащитнику команды Ивану Ракитичу в четвертьфинале чемпионата мира против сборной России.
- Желаем удачи Ракитичу в 1/4 финала ЧМ-2018, - говориться в сообщении.
🇭🇷 Best of luck to @ivanrakitic in the #WorldCup quarter-finals!– FC Barcelona (@FCBarcelona) 7 июля 2018 г.
🔵🔴 #BarçaWorldCup pic.twitter.com/y9gJ5Q7xIs
Матч Хорватия - Россия пройдет сегодня, 7 июля. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 21.00 по московскому времени.
Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)
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