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"Барселона" обратилась к Ракитичу в преддверии матча с Россией

Иван РАКИТИЧ. Фото AFP
Иван РАКИТИЧ. Фото AFP

"Барселона" в Твиттере пожелал удачи хорватскому полузащитнику команды Ивану Ракитичу в четвертьфинале чемпионата мира против сборной России.

- Желаем удачи Ракитичу в 1/4 финала ЧМ-2018, - говориться в сообщении. 

Матч Хорватия - Россия пройдет сегодня, 7 июля. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 21.00 по московскому времени.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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